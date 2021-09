Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, avenir… Cette énorme sortie sur la situation de Neymar !

Publié le 28 septembre 2021 à 3h15 par A.M.

Malgré certaines rumeurs insistantes ces dernières années, Neymar semble bien plus heureux que jamais au PSG notamment depuis l'arrivée de Lionel Messi.

Arrivé en 2017 pour 222M€, Neymar a connue des hauts et des bas au PSG. En 2019, le Brésilien a d'ailleurs fait le forcing pour quitter le club de la capitale et rejoindre le FC Barcelone deux ans après son départ. A cette époque, le numéro 10 de la Seleçao n'était visiblement plus très heureux à Paris et voulait retrouver son cocon catalan. Mais depuis, tout semble aller beaucoup mieux puisque non seulement Neymar a prolongé son contrat au PSG jusqu'en 2025, mais surtout Lionel Messi l'a rejoint. La journaliste brésilienne Isabella Pagliari explique donc que son compatriote est désormais très heureux à Paris.

«C'est 100% PSG et il est même super content d'avoir aidé pour l'arrivée de Messi à Paris»