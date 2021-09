Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé déjà très proche d’une nouvelle recrue ?

Publié le 27 septembre 2021 à 10h15 par G.d.S.S.

Recruté par le PSG qui a mis le prix fort pour l’attirer durant le mercato estival, Achraf Hakimi aurait déjà noué des liens très forts avec Kylian Mbappé qui semble se détacher peu à peu de Neymar.

À l’image de ses propos sur Neymar qui ont fait polémique samedi soir lors du match entre le PSG et Montpellier, Kylian Mbappé semble moins proche de l’attaquant brésilien qu’il ne l’était par le passé : « Ce clochard là, il ne me fait pas la passe », a lâché l’ancien joueur de l’AS Monaco au sujet de Neymar. L’Equipe consacre dans ses colonnes du jour une large enquête sur ce malaise entre les deux stars du PSG, qui peut notamment s’expliquer par une nouvelle affinité créée par Mbappé en interne.

Mbappé désormais très proche d’Hakimi ?

Selon le quotidien sportif, Kylian Mbappé aurait noué une relation très privilégiée avec Achraf Hakimi, recrue la plus onéreuse du mercato estival puisque le PSG a déboursé plus de 60M€ pour attirer le latéral droit marocain au Parc des Princes. Également proche de certains cadres du PSG comme Marco Verratti, Marquinhos ou encore Presnel Kimpembe, Mbappé ne dispose pas pour autant de beaucoup de proches dans le vestiaire, ce qui expliquerait donc son éloignement progressif avec une partie de l’effectif, et notamment Neymar. Mais il peut néanmoins compter sur Hakimi…