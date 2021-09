Foot - PSG

PSG - Clash : Le clan Mbappé réagit à ses propos polémiques sur Neymar !

Publié le 27 septembre 2021 à 9h15 par G.d.S.S.

Visiblement remonté contre Neymar lors de la rencontre face à Montpellier samedi soir, Kylian Mbappé n’avait pas dissimulé sa frustration envers son partenaire brésilien. Mais l’entourage de l’attaquant français du PSG calme le jeu…

Filmé par les caméras de Canal + samedi lorsqu’il a regagné le banc de touche après avoir été remplacé par Mauricio Pochettino lors du match contre Montpellier (2-0), Kylian Mbappé était très frustré contre Neymar et l’a fait savoir à Idrissa Gueye en ces termes : « Ce clochard là, il ne me fait pas la passe », a lâché Mbappé au sujet du numéro 10 brésilien du PSG. Des propos qui ont fait polémique, d’autant que Neymar et Kylian Mbappé entretenaient jusqu’ici une relation très particulière qui se serait dégradée depuis quelques mois. Mais l’entourage tente d’éteindre la polémique…

Le clan Mbappé ne veut pas « surinterpréter » les propos