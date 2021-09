Foot - PSG

PSG - Malaise : Donnarumma, un cadeau empoisonné de Leonardo à Pochettino ?

Publié le 26 septembre 2021 à 18h30 par A.C.

Mauricio Pochettino se retrouve avec un énième dossier épineux à gérer au Paris Saint-Germain, où Gianluigi Donnarumma est arrivé lors du dernier mercato estival.

Il n’a jamais été simple d’être l’entraineur du Paris Saint-Germain. Souvent, la richesse de l’effectif a créé des gros maux de têtes aux différents hommes passés sur le banc parisien. Laurent Blanc a dû composer avec Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani, avec le second qui a finalement été exilé sur un côté pour laisser l’axe au premier. Il y a ensuite eu Unai Emery, premier à devoir gérer le Paris Saint-Germain version Neymar et Kylian Mbappé, suivi par Thomas Tuchel, qui n’a jamais su trouver le bon équilibre à son équipe. Maintenant, c’est Mauricio Pochettino qui doit s’y coller et la tâche est encore plus difficile, puisqu’un troisième gros nom est arrivé avec Lionel Messi ! En ce début de saison, l’ancien de Tottenham semble toutefois avoir d’autres problèmes que la gestion de son attaque, puisqu’un autre secteur semble inquiéter au sein du PSG...

L’un des meilleurs gardiens du moment cire le banc au PSG

Il s’agit du poste de gardien, qui devrait normalement être le moins problématique pour un entraineur. Lors du mercato estival, Leonardo est allé chercher Gianluigi Donnarumma en Serie A, alors que celui-ci arrivait à la fin de son contrat avec l’AC Milan. A priori, c’est un coup de génie de la part du directeur sportif du PSG. L'Italien est en effet considéré comme l’un des meilleurs gardiens du moment et été élu meilleur joueur du dernier Euro, qu’il a remporté avec sa sélection. Pourtant, Donnarumma doit pour l’instant se contenter de regarder Keylor Navas depuis le bord du terrain, puisqu’il n'a été titularisé que deux fois cette saison. Face à Montpellier ce samedi (2-0), c’est encore Navas qui était titulaire dans les cages du Paris Saint-Germain et Sport Mediaset assure que cela n’aurait pas du tout été apprécié par Gianluigi Donnarumma, persuadé de pouvoir une nouvelle fois être titularisé en Ligue 1.

La Ligue des Champions pour Keylor Navas ?