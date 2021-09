Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauricio Pochettino sur le point de gagner un énorme pari avec Messi ?

Publié le 26 septembre 2021 à 15h45 par H.G.

Alors qu’il désirait préserver Lionel Messi cette semaine pour être sûr de pouvoir compter sur lui face à Manchester City, Mauricio Pochettino serait en passe de gagner son pari.

Touché au genou face à l’OL à la suite d’un choc avec Jérôme Boateng, Lionel Messi avait alors été sorti en cours de match par Mauricio Pochettino pour sa grande première au Parc des Princes en tant que joueur du PSG. Cela avait provoqué une mini polémique, mais celle-ci a rapidement disparu quand il a été annoncé que l’international argentin était en réalité légèrement blessé. Ey après que l’entraîneur parisien l’ait sorti par précaution, le staff parisien n’a pas voulu prendre le moindre risque avec celui qu’on surnomme La Pulga. En ce sens, Lionel Messi a fait l’impasse sur les deux matchs de la semaine, à savoir le déplacement à Metz et la réception de Montpellier.

Lionel Messi pourrait être de retour contre Manchester City