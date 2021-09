Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce constat accablant sur la situation de Messi...

Publié le 26 septembre 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que le trio tant attendu du PSG n'a pas encore pu être aligné de manière récurrente, Dominique Séverac s'inquiète de la nouvelle absence de Lionel Messi.

Les premiers pas de Lionel Messi ne répondent pas aux énormes attentes suscitées par son arrivée. Et pour cause, après son entrée en jeu contre Reims, l'Argentin était titulaire contre Bruges puis l'OL, rencontre durant laquelle il s'est blessé. Absent contre le FC Metz et Montpellier, le nouveau numéro 30 du PSG n'a donc disputé que trois rencontres depuis son arrivée et seulement quelques minutes aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé puisque l'attaquant français était sorti blessé contre Bruges après la pause, tandis que contre Lyon, c'est Lionel Messi qui a donc quitté ses partenaires à la 76e minute. Une situation qui inquiète le journaliste du Parisien Dominique Séverac.

«Le fait qu’il rate son 5e match avec le PSG est important»