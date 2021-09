Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, Mbappé… Idrissa Gueye envoie un message clair !

Publié le 26 septembre 2021 à 12h45 par H.G.

Alors que le PSG s’est illustré par son manque d’efficacité offensive ce samedi contre Montpellier, Idrissa Gueye explique bien qu’une telle situation ne devra pas se reproduire.

Vainqueur de Montpellier ce samedi soir au Parc des Princes (2-0), le PSG a définitivement validé ce succès dans les derniers instants du match par l’intermédiaire de Julian Draxler, auteur du second but parisien sur son premier ballon après son entrée en jeu à la suite d’un excellent service de Neymar. Seulement voilà, cette partie aurait pu être pliée dès la première demi-heure de jeu tant Paris dominait dans le jeu. Problème, Kylian Mbappé et le numéro 10 brésilien ont manqué d’efficacité, cherchant davantage à briller individuellement qu’à se montrer altruiste. Cela n’a pas pénalisé le PSG dans cette rencontre, mais ce manque de réalisme a néanmoins de quoi inquiéter certains observateurs.

« La prochaine fois, il faudra essayer de finir les occasions »