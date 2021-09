Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino a pris une décision forte pour Lionel Messi !

Publié le 26 septembre 2021 à 22h15 par A.D.

Touché au genou, Lionel Messi serait incertain pour le choc face à Manchester City. Alors qu'une décision finale devrait être prise ce lundi matin, Mauricio Pochettino et son staff ne compteraient pas prendre le moindre risque concernant La Pulga.

Lors du dernier duel entre le PSG et l'OL, Lionel Messi a été victime d'un choc avec Jérôme Boateng. Un choc qui lui a été fatal, puisqu'il a dû manquer les deux derniers matchs de son club (Metz et Montpellier). Sachant que le PSG affronte Manchester City ce mardi soir, Lionel Messi ne saurait pas encore s'il sera apte à jouer. Alors que son entrainement de ce dimanche a été positif, Lionel Messi devrait connaitre le verdict après la séance de ce lundi matin. En effet, comme l'a indiqué Le Parisien , La Pulga et Mauricio Pochettino devraient trancher après le prochain entrainement du PSG. Mais dans tous les cas, aucun risque ne devrait être pris concernant Lionel Messi.

Pochettino ne veut pas prendre de risque avec Messi