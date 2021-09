Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict est déjà tombé pour Kylian Mbappé !

Publié le 26 septembre 2021 à 17h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé devrait prendre la direction du Real Madrid cet été. Alors qu'il refuserait de prolonger, le numéro 7 parisien serait parti pour rejoindre la Maison-Blanche librement et gratuitement, comme l'a annoncé Florentino Pérez à un fan. De son côté, la Juventus, qui penserait à recruter Kylian Mbappe pour remplacer Cristiano Ronaldo, aurait déjà lâché l'affaire sur ce dossier.

Alors qu'il sera libre de tout contrat le 1er juillet, Kylian Mbappé refuserait de prolonger avec le PSG pour pouvoir rejoindre le Real Madrid plus facilement. Conscient de la situation, Florentino Pérez aurait lancé plusieurs salves lors du dernier mercato estival pour tenter d'arracher Kylian Mbappé à Paris dès cet été. Et malgré des offres avoisinant les 160M€ et les 180M€, le président merengue n'est pas parvenu à faire plier son homologue parisien Nasser Al-Khelaïfi. Toutefois, Florentino Pérez garderait espoir et serait persuadé de récupérer Kylian Mbappé en 2022. Dans des propos rapportés par Gol , le patron du Real Madrid a annoncé clairement à un fan que le crack de 22 ans allait signer dans son club. « Quand Kylian Mbappé va venir au Real Madrid ? L’année prochaine » , a répondu simplement Florentino Pérez après la confrontation face à Villarreal ce samedi.

Florentino Pérez annonce l'arrivée de Kylian Mbappé en 2022

Alors que Kylian Mbappé serait promis au Real Madrid, la Juventus aurait, de son côté, abandonné l'idée de le recruter. Selon les informations de Tuttosport , les Bianconeri estimeraient que le Français a le profil parfait pour prendre la succession de Cristiano Ronaldo, transféré à Manchester United cet été. Toutefois, la Juve ne devrait pas se jeter sur Kylian Mbappé pour autant en 2022. A en croire le média transalpin, La Vieille Dame ne devrait pas se mettre en travers du chemin du Real Madrid pour la simple et bonne raison que l'international français est beaucoup trop cher.

La Juve se retire de la course pour Kylian Mbappé

Alors que Kylian Mbappé se dirigerait vers le Real Madrid, le PSG a déjà choisi son digne successeur. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo veut à tout prix conserver et prolonger son numéro 7. Mais si Kylian Mbappé venait à partir, le directeur sportif du PSG connait déjà l'identité de son héritier. Selon nos informations du 25 aout, la priorité du PSG en cas de départ de son attaquant français est Erling Haaland. Et s'il échoue sur ce dossier, le club de la capitale compte se tourner vers Robert Lewandowski.