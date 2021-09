Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme aveu du Borussia Dortmund sur l’avenir d’Haaland !

Publié le 26 septembre 2021 à 14h45 par Th.B.

Dans le viseur du PSG si Kylian Mbappé quittait le PSG, Erling Braut Haaland est pour le moment au Borussia Dortmund, mais pourrait ne pas s’y éterniser comme le directeur général du BvB l’a laissé entendre.

Dans le cadre d’un départ de Kylian Mbappé l’été prochain, soit à l’expiration de son contrat au PSG, Leonardo et les décideurs du Paris Saint-Germain semblent faire d’Erling Braut Haaland leur option numéro une pour combler le départ de Kylian Mbappé. C’est en effet ce que le10sport.com vous a révélé le 25 août dernier. Les semaines ont passé et le Borussia Dortmund chercherait déjà un successeur à son insatiable buteur qui disposera d’une clause libératoire fixée à 75M€ en 2022. 90min a confié samedi que le BvB serait prêt à faire de l’ombre au FC Barcelone dans la course à la signature d'Anthony Martial dans le cas où Haaland quittait bien le Borussia à la prochaine intersaison.

Le BvB «ni confiant ni pessimiste» pour Haaland pour qui rien n’est décidé