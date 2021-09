Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a un plan colossal pour la nouvelle star du Barça !

Publié le 28 septembre 2021 à 5h00 par T.M.

Lionel Messi parti, Ansu Fati est la nouvelle coqueluche du FC Barcelone. Et alors que l’avenir du numéro 10 blaugrana est au centre des débats actuellement, Joan Laporta a une idée en tête.

Ce dimanche, au Camp Nou, tous les regards étaient rivés vers Ansu Fati. Après une grave blessure au genou, l’attaquant du FC Barcelone a fait son grand retour sur les terrains, et tout cela avec le numéro 10 récupéré de Lionel Messi. La pression était donc énorme sur les épaules de Fati, mais en quelques secondes, il a fait vibrer tout le monde en marquant un but pour son grand retour. De quoi faire lever le Camp Nou et certainement Joan Laporta, qui s’attèle actuellement à régler la prolongation de sa pépite.

Le Barça sait ce qu’il veut !