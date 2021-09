Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme concurrence pour Messi ? La réponse !

Publié le 28 septembre 2021 à 11h15 par A.M.

Alors que le PSG s'est lancé dans l'opération Messi cet été, le club parisien n'avait aucune concurrence à gérer et avait le champ libre. Même Pep Guardiola n'a pas retenté le coup.

Il ne devait pas y avoir de feuilleton Messi. Un an après, La Pulga semblait avoir mis ses velléités de départ de côté et sa prolongation de contrat paraissait actée. Cependant, au début du mois d'août, le FC Barcelone annonce son incapacité à prolonger sa star argentin qui se retrouve donc sur le marché. En à peine quelques jours, le PSG se jette sur l'opportunité et boucle ainsi l'arrivée de Lionel Messi. Il faut dire que le club de la capitale était bien seul sur ce dossier, même Manchester City a rapidement lâché l'affaire.

«Quand le Barça l’a lâché début août, City avait changé d’objectif»