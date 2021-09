Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo vise une star de Serie A pour oublier Mbappé !

Publié le 28 septembre 2021 à 10h45 par A.M. mis à jour le 28 septembre 2021 à 10h46

Après une première saison poussive à Naples, Victor Osimhen est cette fois-ci parfaitement lancé. Au point d'avoir alerté le PSG qui se serait positionné.

Recruté pour quasiment 80M€ il y a un an en provenance du LOSC, Victor Osimhen a connu une première saison frustrante du côté de Naples. Cependant, le club italien ne regrette pas du tout son investissement. Et pour cause, depuis le début de saison, l'international nigérian est métamorphosé. Avec quatre buts en Serie A et deux en Ligue Europa grâce à son doublé contre Leicester (2-2), Osimhen fait taire les critiques et se retrouve clairement comme l'un des principaux artisans de l'excellent début de saison du Napoli, leader de Serie A avec six victoires en autant de rencontres.

Le PSG à l'affût pour Osimhen ?