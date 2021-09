Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, clash... Cette nouvelle bombe sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 28 septembre 2021 à 9h15 par A.M.

Alors que son clash avec Neymar a fait le tour du monde, Kylian Mbappé ne jurerait que par le Real Madrid et cette nouvelle situation le rapprocherait plus que jamais du club merengue.

Cet été, la dernière semaine du mercato a été marquée par le feuilleton Mbappé. En effet, le Real Madrid a profité de la situation contractuelle de l'attaquant français, dont le bail s'achève en juin prochain, pour passer à l'action dans les derniers jours du mercato. Ainsi, le PSG a reçu une première offre de 160M€, refusée, puis une seconde estimée à 170M€+10M€. Mais à chaque fois, le club parisien s'est montré catégorique, repoussant toutes les avances du Real Madrid qui attend désormais le mois de janvier pour convaincre Kylian Mbappé de rejoindre le club merengue libre en fin de saison.

Mbappé se verrait au Real Madrid