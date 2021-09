Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme coup estival plombé par Sampaoli ?

Publié le 28 septembre 2021 à 9h00 par A.C.

Jorge Sampaoli a rapidement imposé ses cibles à l’Olympique de Marseille, lors du dernier mercato estival.

Les routes du RC Lens et de l’Olympique de Marseille se sont croisés à plusieurs reprises sur le marché des transferts. Ces dernières semaines, on a appris par le biais de plusieurs médias que les Sang et Or ont créé pas mal de problèmes à Pablo Longoria, lui plombant non pas un ni deux... mais trois dossiers ! RMC Sport a en effet annoncé que l’OM aurait bien aimé recruter Przemyslaw Frankowski et L’Équipe a plutôt parlé de Christopher Wooh, qui ont finalement rejoint Lens et qui y réussissent plutôt bien. Le plus gros échec de Longoria semble toutefois être Seko Fofana, qui aurait fait l’objet d’une offre de 17M€ de la part de l’OM.

L’OM était parti sur Fofana, mais Sampaoli...