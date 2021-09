Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a raté un énorme coup sur le marché…

Publié le 28 septembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Longtemps annoncé dans le viseur de l’OM qui a même déboursé pas moins de 17M€ au RC Lens pour le recruter, Seko Fofana est finalement resté dans le Nord. Mais son profil aurait fait beaucoup de bien à Jorge Sampaoli…

« J'ai longuement réfléchi, je m'imaginais ici et pas ailleurs. Je me suis vu dans le projet, j'étais persuadé qu'en travaillant ensemble, avec une bonne mentalité, on allait réussir à avoir de bons résultats. J'aime relever les défis impossibles, je ne le regrette pas », confiait récemment Seko Fofana dans les colonnes de L’Equipe sur son choix de rester au RC Lens cet été, alors que plusieurs écuries dont l’OM étaient sur ses rangs. Le club phocéen aurait même proposé jusqu’à 17M€ dans ce dossier, en vain. Et Fofana a de quoi suscite de grands regrets du côté de l’OM…

Fofana aurait été parfait pour l’OM