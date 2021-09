Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Daniel Riolo regrette cette grosse piste de Longoria !

Publié le 27 septembre 2021 à 21h10 par La rédaction

Courtisé par l’OM cet été, Séko Fofana est finalement resté au RC Lens. À l’occasion du match opposant les deux équipes au Vélodrome, Daniel Riolo a estimé que le milieu de terrain ivoirien ferait le plus grand bien à Jorge Sampaoli.

L’OM a enregistré cet été la venue de Mattéo Guendouzi en prêt avec option d’achat pour renforcer son milieu de terrain. Mais avant de conclure l’arrivée du joueur d’Arsenal, Pablo Longoria avait coché le nom de Séko Fofana. Mais selon L’Équipe , le dossier était trop complexe en raison de la concurrence de l’AC Milan et du prix demandé par le RC Lens, à savoir au moins 20M€. Résultat : Séko Fofana est resté chez les Sang et Or pour le plus grand bonheur des supporters artésiens.

« Un mec comme ça dans le jeu de l’OM et ce que demande Sampaoli, lui apporterait beaucoup au jeu de l’OM »