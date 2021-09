Foot - OM

OM - Polémique : La proposition surréaliste de Daniel Riolo après les nouveaux incidents !

Publié le 24 septembre 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que les incidents s'enchaînent dans les tribunes des stades de Ligue 1, Daniel Riolo propose d'interdire le déplacement des supporters adverses.

Si le début de saison en Ligue 1 est marqué par de très beaux matches et une velléités offensives retrouvées, malheureusement, le spectacle est gâché par les incidents en tribunes. Les débordements entre Nice et l'OM n'ont été que les prémices de nombreux évènements. Le derby du nord opposant le RC Lens au LOSC, ou encore les rencontres entre Angers et l'OM, mais également Montpellier et Bordeaux, ont également été émaillés par des débordements entre supporters. Et afin de remédier à la situation, Daniel Riolo a une proposition radicale.

«On arrête les déplacements»