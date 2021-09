Foot - OM

OM - Polémique : Cette nouvelle mise au point sur les derniers incidents !

Publié le 23 septembre 2021 à 15h45 par A.M.

Alors que des échauffourées ont éclaté entre supporters d'Angers et de l'OM, le SCO a publié un communiqué concernant ces évènements.

Quelques semaines après les incidents à Nice, l'OM a de nouveau été impliqué dans une polémique. En effet, après le match nul contre le SCO (0-0) au Stade Raymond Kopa, des supporters d'Angers et du club phocéen se sont affrontés. Cette fois-ci, face à la multiplication des évènements, la LFP a réagi rapidement en convoquant la Commission de Discipline ce jeudi soir. Avant cela, Angers est sorti du silence par le biais d'un communiqué.

«Angers SCO se tient bien évidemment à la disposition des instances»