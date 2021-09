Foot - OM

OM - Polémique : La nouvelle sortie forte de Luan Peres sur les incidents à Nice !

Publié le 18 septembre 2021 à 23h10 par D.M.

Frappé par certains supporters de l'OGC Nice le 22 août dernier, Luan Peres est revenu sur ces incidents en conférence de presse. Le défenseur brésilien souhaite tourner la page.

Le 22 août dernier, des scènes violentes ont éclaté à l’Allianz Riviera. Cible de nombreux projectiles, Dimitri Payet avait décidé de répliquer et de renvoyer une bouteille dans les tribunes. Par la suite, plusieurs personnes avaient pénétré sur la pelouse afin de s’en prendre à certains joueurs de l’OM comme Luan Peres. « De nombreux supporters ont envahi le terrain et ont fini par me griffer. C'était quelque chose que je n'avais jamais vu au Brésil, des supporters adverses envahissant le stade pour frapper les joueurs ? J'espère que des mesures pourront être prises. C'est quelque chose qui ne peut pas arriver » avait confié le défenseur brésilien. Finalement, la LFP a statué et a annoncé que le match devait être rejoué le 27 octobre prochain.

« Maintenant c'est du passé »