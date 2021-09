Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé aurait déjà pris sa décision !

Publié le 28 septembre 2021 à 1h00 par La rédaction

Interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé au PSG, Nicolas Anelka a estimé que le joueur avait déjà pris sa décision. Et il compterait quitter le Paris en 2022 pour se lancer un nouveau défi.

A la fin du dernier mercato estival, le Real Madrid aurait proposé 180M€ au PSG pour le transfert de Kylian Mbappé. Une grosse somme qui aurait permis à Leonardo de continuer à acheter d’autres stars sur le marché des transferts. Et alors que le PSG serait déterminé à converser Kylian Mbappé, ce dernier aurait déjà tranché quant à son avenir. Selon Nicolas Anelka, Kylian Mbappé aurait décidé de partir.

«Je pense que dans la tête de Kylian, c’est réglé»