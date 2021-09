Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé veut piéger le PSG !

Publié le 27 septembre 2021 à 18h45 par A.C.

Dans seulement quelques semaines, Kylian Mbappé pourra négocier avec le club de son choix et filer entre les doigts du Paris Saint-Germain.

Est-on en train d’assister à la dernière saison de Kylian Mbappé sous le maillot du Paris Saint-Germain ? En fin de contrat, l’attaquant ne semble pas vraiment décidé à prolonger, mais au sein du club on pense pouvoir le faire changer d’idée. « Mbappé représente la différence entre le superficiel et le profond. Je ne vois pas Kylian partir à la fin de cette saison. Le rapport de Mbappé avec le PSG est profond » a expliqué Leonardo, directeur sportif du PSG, lors d’un entretien accordé à Canal+ . « On ne pense pas à une autre chose. Je pense que personne ici ne voit le futur sans lui ». Le principal concerné ne semble pourtant pas vraiment vouloir changer de cap...

Le PSG est au courant