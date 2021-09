Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi pousse Mbappé dans les bras du Real Madrid !

Publié le 27 septembre 2021 à 17h15 par A.C.

La situation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain semble avoir changé ces derniers mois...

L’avenir de Kylian Mbappé est la principale préoccupation des dirigeants du Paris Saint-Germain. Le contrat de la star française se termine en effet en juin prochain et après avoir tout fait pour l’empêcher de rejoindre le Real Madrid cet été, Leonardo doit trouver une solution pour ne pas le voir partir gratuitement dans seulement quelques mois. Car Mbappé ne semble pas du tout enclin à prolonger avec le PSG et dès le 1er janvier prochain, il pourra librement négocier avec le club de son choix et le Real Madrid l’attend déjà les bras ouverts.

Mbappé se retrouve coincé entre Neymar et Messi