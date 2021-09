Foot - PSG

PSG - Clash : L'énorme annonce de Pochettino sur le malaise Neymar-Mbappé !

Publié le 27 septembre 2021 à 16h00 par La rédaction mis à jour le 27 septembre 2021 à 16h01

Au cours du match entre le PSG et Montpellier, Kylian Mbappé a invectivé Neymar sur le banc des remplaçants, provoquant quelques tensions. Mauricio Pochettino a affirmé que la situation était aujourd’hui réglée.

Alors que tout devrait aller au mieux pour le PSG avec 8 victoires en 8 journées de Ligue 1, des tensions sont nées entre Kylian Mbappé et Neymar. En seconde mi-temps du match face à Montpellier (2-0), le Brésilien n’a pas donné le ballon au champion du monde français ce qui a eu le don d’agacer Kylian Mbappé. Filmé sur le banc après le but de Julian Draxler, l’ancien monégasque a lâché cette phrase : « Ce clochard là, il ne me fait pas la passe ».

« Ils se sont parlés, j'ai discuté aussi avec eux. A l'entraînement, ça rigolait entre eux »