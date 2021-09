Foot - PSG

PSG - Polémique : Aulas ne décolère pas après le penalty de Neymar !

Publié le 27 septembre 2021 à 13h10 par La rédaction

Après le penalty accordé au PSG la semaine passée, le président de l’OL Jean-Michel Aulas en a remis une couche sur cette décision qu’il estime injuste.

L’OL en veut à l’arbitrage en ce moment. Alors que les lyonnais se sont plaints du carton rouge adressé à Emerson en début de match face à Lorient (1-1), c’est davantage le penalty accordé au PSG au Parc des Princes qui reste en travers de leur gorge. Les hommes de Peter Bosz menaient au score sur la pelouse des parisiens avant que Clément Turpin désigne le petit point blanc assez généreusement. Il semble alors que c’est Neymar qui commette la faute sur Malo Gusto. L’OL finira pas perdre le match (2-1).

« J'en ai discuté avec nos joueurs, ils ont la certitude qu'on leur a appliqué des sanctions qui n'existaient pas »