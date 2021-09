Foot - PSG

PSG - Malaise : Un énorme coup de tonnerre à prévoir pour Donnarumma ?

Publié le 27 septembre 2021 à 10h45 par T.M.

Arrivé au PSG cet été, Gianluigi Donnarumma est pour le moment dans l’ombre de Keylor Navas. Et à terme, cela pourrait coûter cher au gardien italien. Explications.

Samedi, face à Montpellier, Gianluigi Donnarumma était encore remplaçant avec le PSG. Alors que Mauricio Pochettino refuse d’établir clairement une hiérarchie des gardiens, pour le moment, c’est bien Keylor Navas qui semble avoir l’avantage au poste de numéro 1. A 22 ans, l’Italien reste donc la plupart du temps sur le banc de touche, ce qui ne serait pas très facile à vivre pour lui. En effet, selon les informations du Corriere dello Sport , Donnarumma se sentirait triste et seul au PSG. Et pour l’international transalpin, cela pourrait bien ne pas s’arranger.

Une grosse décision de Mancini ?