Mercato - Naples : L'avenir d'Osimhen déjà réglé ?

Publié le 10 mai 2021 à 16h50 par La rédaction

Buteur lors des quatre derniers matchs de Série A, Victor Osimhen a vécu une adaptation difficile du côté de Naples. Mais désormais, la machine est lancée et le Nigérian semble avoir effacé les doutes concernant on avenir en Italie.