Mercato - ASSE : Un licenciement imminent de Claude Puel ? La réponse !

Publié le 28 septembre 2021 à 10h10 par Th.B.

Bien qu’il soit de plus en plus isolé à l’ASSE et que les résultats ne soient pas à la hauteur des attentes, Claude Puel ne serait pas pour le moment sujet à un licenciement.

Depuis le début de la saison, l’ASSE n’a remporté aucune de ses rencontres en Ligue 1. Après trois nuls concédés au retour de la compétition, le club du Forez n’a fait que s’incliner depuis. De quoi engendrer certaines tensions en interne entre Claude Puel et les joueurs de l’ASSE. Selon RMC Sport , le discours de l’entraîneur de l’ASSE ne passerait plus vraiment auprès de son groupe, dans le flou concernant ses nombreux choix tactiques et changements de formations. En atteste l’accrochage entre Puel et son attaquant Denis Bouanga qui lui aurait « tenu tête » selon le média à la mi-temps de ASSE - OGC Nice samedi dernier (0-3).

Puel isolé, mais pas de licenciement en vue !