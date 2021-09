Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Sampaoli a pris une grande décision avec sa recrue XXL !

Publié le 28 septembre 2021 à 9h30 par G.d.S.S.

Même s’il paraît en difficulté depuis son arrivée à l’OM cet été, Gerson ne préoccupe absolument pas le staff de Jorge Sampaoli qui accorderait même un crédit illimité au milieu de terrain brésilien pour la suite.

« Il s'agit de s'intégrer et de s'adapter. Je me sens plus à l'aise chaque jour, même si je sais que j'ai encore beaucoup de marge de progression », confiait récemment Gerson à la presse brésilienne sur son intégration à l’OM, lui qui a été recruté pour 22M€ durant le mercato estival et qui était la priorité absolue de Jorge Sampaoli depuis sa nomination au club en février dernier. Il faut dire que le milieu de terrain brésilien alterne le bon et le moins bon depuis sa signature à l’OM, mais faut-il déjà craindre pour l’avenir de Gerson ?

Sampaoli et son staff accordent l’immunité à Gerson