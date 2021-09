Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande déclaration de Gerson sur ses débuts à l’OM…

Publié le 25 septembre 2021 à 19h45 par Th.B.

Auteur de débuts un peu plus poussifs que d’autres à l’OM cet été, Gerson a tenu à expliquer les difficultés rencontrées et qui devraient se gommer très rapidement.

Après deux expériences européennes à la Roma et à la Fiorentina qui n’ont pas été un franc succès, Gerson est retourné au Brésil à l’été 2019 pour évoluer à Flamengo. Président de l’OM, Pablo Longoria s’est mis d’accord avec la formation brésilienne afin de mettre la main sur le milieu de terrain de 24 ans cet été. Contrairement à certaines autres recrues estivales phocéennes, Gerson a montré quelques difficultés pour immédiatement se démarquer et faire son trou dans l’entrejeu. Le principal intéressé a tenu à souligner un changement important dans son positionnement à l’OM par rapport à celui qu’il était le sien à Flamengo et que tout cela n’était qu’une question d’adaptation. D’ailleurs, Gerson a assuré se sentir de mieux en mieux à l’OM, chaque jour passant.

« Il s'agit de s'intégrer et de s’adapter »