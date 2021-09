Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée de Lionel Messi est validée... à l'OM !

Publié le 25 septembre 2021 à 16h15 par A.M.

Invité à commenter l'arrivée de Lionel Messi au PSG, Gerson, qui a lui débarqué à l'OM cet été, se réjouit de la venue de La Pulga à Paris.

Cet été, le PSG a frappé très fort par le biais d'un mercato galactique marqué notamment par l'arrivée de Lionel Messi. En fin de contrat au FC Barcelone, la star argentine n'a pas été en mesure de rester au Barça et a donc rejoint le PSG jusqu'en 2023 avec à la clé une saison supplémentaire en option. Une arrivée qui a fait le tour du monde et qui a fait parler un peu partout. Et même à l'OM on se montre impressionné par le coup réalisé par les Parisiens avec Lionel Messi comme l'explique Gerson.

Gerson valide l'arrivée de Messi