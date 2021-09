Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pep Guardiola n’aurait pas bronché pour Lionel Messi !

Publié le 28 septembre 2021 à 18h15 par Th.B.

D’après la presse anglaise, Pep Guardiola n’aurait pas concrètement souhaité faire venir Lionel Messi à Manchester City cet été pour la simple et bonne raison que le technicien cultiverait le désir de gagner avec sa propre philosophie. De quoi avoir permis au PSG de s’attacher ses services.

Au terme d’un feuilleton qui a duré près d’un an, le PSG a raflé la mise dans la course à la signature de Lionel Messi. Initiée à la fin du mois d’août 2020 avec l’envoi du fameux burofax aux anciens dirigeants du FC Barcelone, l’opération Messi était tombée à l’eau en raison de la réticence du Barça de le libérer de son contrat qui courrait jusqu’en juin dernier comme le principal intéressé le révélait en septembre 2020 à Goal . Manchester City aurait été particulièrement intéressé à l’été 2020 comme le journaliste Guillem Balague l’a assuré ce mardi par l’intermédiaire de sa chronique dans Le Parisien et comme The Athletic l’a également affirmé ces dernières heures.

Pep Guardiola ne voulait plus gérer Lionel Messi !