Mercato - PSG : La sortie forte de Lionel Messi sur son intégration !

Publié le 29 septembre 2021 à 8h15 par A.M.

Auteur de son premier but au PSG mardi soir contre Manchester City, Lionel Messi s'est confié sur son intégration au sein du club de la capitale.

C'était un grand soir pour le PSG et pour Lionel Messi. En effet, contre Manchester City, le club de la capitale s'est imposé dans ce qui était l'un des chocs les plus attendus en Ligue des Champions (2-0). Une magnifique victoire collective ponctuée du chef d'œuvre de l'international argentin qui en profite pour inscrire son premier but à Paris, et quel but ! Une réalisation qui a surtout permis aux Parisiens de se mettre à l'abri alors que les Citizens poussaient très fort. Après la rencontre, Lionel Messi ne cachait pas sa joie.

«Je m’adapte petit à petit à ma nouvelle équipe»