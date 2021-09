Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane était ok pour signer à Paris…

Publié le 29 septembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Si son nom est régulièrement évoqué pour le poste d’entraîneur au PSG, Zinedine Zidane est également passé tout proche du club de la capitale en tant que joueur.

Durant sa carrière de joueur, Zinedine Zidane a véritablement explosé au plus haut niveau européen dans les rangs de la Juventus Turin, entre 1996 et 2001. L’ancien meneur de jeu de l’équipe de France et du Real Madrid aurait pourtant pu connaître une trajectoire bien différente, puisqu’en 1996, le PSG était entré en contact avec lui pour le recruter, d’autant que Rai était annoncé sur le départ à cette époque. Interrogé par Foot Mercato, l’ancien entraîneur parisien Luis Fernandez est revenu sur ses échanges avec Zidane à l’époque.

« Zidane n’était pas contre »