Mercato - PSG : Cette révélation sur l'arrivée avortée de... Zinedine Zidane !

Publié le 28 septembre 2021 à 21h10 par A.D.

Avant de quitter les Girondins de Bordeaux pour rejoindre la Juventus, Zinedine Zidane est passé tout près de signer au PSG. Interrogé sur le sujet, Luis Fernandez a raconté les dessous de ce transfert avorté.

L'AS Cannes, les Girondins de Bordeaux, la Juventus, puis le Real Madrid... L'ascension a été fulgurante pour Zinedine Zidane. Mais avant de quitter la France et de migrer vers Turin, le Ballon d'Or 98 aurait pu faire une étape supplémentaire du côté du PSG. Lors d'un entretien accordé à Football Culture, le Show (Foot Mercato), Luis Fernandez a admis qu'il a tenté d'attirer Zinedine Zidane vers le Parc des Princes. Et l'ancien joueur et entraineur du PSG n'a pas manqué de raconter comment il avait loupé le coche pour Zizou .

«J'ai eu le loisir de discuter avec Zidane, de lui en parler, et il n'était pas contre»