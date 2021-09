Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Niang proche de rejoindre Puel à Saint-Étienne ? Il répond !

Publié le 28 septembre 2021 à 17h10 par A.C.

Courtisé par Claude Puel du côté de l’ASSE, M’Baye Niang a finalement décidé de rejoindre les Girondins de Bordeaux.

Avec le départ de Charles Abi vers l’En Avant Guingamp, à Saint-Étienne on a cherché à recruter un attaquant de pointe. Sur le10sport.com, nous vous avons en effet révélé que Claude Puel souhaitait attirer M’Baye Niang à l’ASSE. Le joueur du Stade Rennais a toutefois éconduit les avances stéphanoises selon L’Équipe et a expliqué son choix tout récemment. « Bordeaux, c’est un projet en reconstruction qui m'a beaucoup plus. J'ai pour objectif d'aider le club et d'apporter cette touche d'expérience qu'il peut manquer par moments » a expliqué Niang, au micro de Prime Video . « On ne m'a fait aucune promesse, c’est le terrain qui doit parler, j’arrive en toute modestie, c’est à moi d'être performant sur le terrain pour aider le collectif dans un groupe où il y a de la qualité ».

« Bordeaux, c’était mon choix numéro un »