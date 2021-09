Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vente, Cambodge, Aulas... Un projet colossal compromis par l'OL ?

Publié le 28 septembre 2021 à 16h10 par A.M.

Alors que Norodom Ravichak, prince cambodgien, est au cœur d'un projet de rachat de l'ASSE, la famille royale du Cambodge continuerait à discuter d'un projet avec l'OL. Une présence sur deux tableaux qui interroge.

Depuis plusieurs mois désormais, l'AS Saint-Etienne a été mise en vente par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Et alors que ces derniers jours le processus semblait s'être accéléré, notamment avec le projet du prince cambodgien Norodom Ravichak, de plus en plus de doutes entourent ce dossier. Son manque de discrétion ne rassure personne, pas plus que l'origine de certains de ses fonds qui inquiète clairement KMPG, le cabinet d'audit mandaté par l'ASSE pour la vente du club. Le prince cambodgien n'aurait d'ailleurs finalement pas eu accès à la data room pour le moment.

Le Prince du Cambodge toujours en discussions avec l'OL ?