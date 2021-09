Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Énorme coup de froid jeté sur le rachat du club !

Publié le 28 septembre 2021 à 11h00 par Th.B.

Alors qu’il est question d’une vente de l’ASSE depuis quelque temps et de quatre projets bien distincts, aucun ne serait vraiment pris au sérieux en interne…

Après la cinquième défaite consécutive de l’ASSE en Ligue 1 cette saison samedi après-midi face à l’OGC Nice (3-0), l’avenir de Claude Puel a été une nouvelle fois sur toutes les lèvres jusqu’à ce que le principal intéressé soit obligé d’y répondre lors de son passage en conférence de presse. Alors que l’entraîneur ne semble plus avoir l’approbation de son vestiaire et ait eu un accrochage avec Denis Bouanga à la mi-temps face aux Niçois, un autre dossier brûlant anime l’actualité de l’ASSE, à savoir la vente du club. En effet, comme Prime Video Spor t le confiait samedi dernier, quatre projets auraient été retenus dont celui d’Olivier Markarian, ancien PDG de Markal, celui du prince cambodgien Norodom Ravichak, d’un projet américain avec à sa tête Nathan David Leight et d’un autre projet dont on ne sait presque rien actuellement.

Aucun projet de sérieux pour le rachat de l’ASSE !