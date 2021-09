Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti tente un coup totalement improbable avec... Aurier !

Publié le 28 septembre 2021 à 10h30 par A.M.

Confronté à un problème au poste de latéral droit, le Real Madrid songerait à attirer Serge Aurier, libre de tout contrat depuis son départ de Tottenham.

Malgré le très bon début de saison du Real Madrid, l'absence de recrutement et l'affaiblissement de l'effectif va peut-être rapidement commencer à se faire ressentir. Notamment au poste de latéral droit. En effet, le titulaire du poste, Dani Carvajal s'est blessé, et Carlo Ancelotti a peu d'options pour le remplacer. Lucas Vazquez, ailier de formation, et Nacho, défenseur central, peinent à convaincre à ce poste. C'est encore pire pour Federico Valverde, qui lui brille au milieu de terrain. Et comme Alvaro Odriozola est parti cet été, le Real Madrid cherche une alternative à ce poste.

Le Real pense à Aurier