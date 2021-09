Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’énorme mise au point de Toni Kroos sur son avenir !

Publié le 28 septembre 2021 à 10h00 par G.d.S.S.

Victime d’une pubalgie ces derniers mois, Toni Kroos peine à retrouver la compétition avec le Real Madrid. Mais l’international allemand assure qu’il n’envisage pas pour autant de mettre un terme à sa carrière.

Reverra-t-on Toni Kroos à son meilleur niveau cette saison avec le Real Madrid ? Le milieu de terrain allemand de 31 ans, qui souffre depuis le mois de mars d’une pubalgie, a raté la préparation estivale avec le club merengue et la date de son retour n’a pas encore été fixée. Mais ces problèmes physiques à répétition peuvent-ils avoir un impact sur l’avenir de Kroos et la suite de sa carrière au Real Madrid ?

Kroos n’envisage pas de raccrocher