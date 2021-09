Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La vente du club à l'origine d'une catastrophe ?

Publié le 25 septembre 2021 à 20h30 par Dan Marciano

La prochaine vente de l'ASSE fait les gros titres de l'actualité sportive. Mais en interne, le sujet serait tabou et pourrait être la cause du mauvais début de saison réalisé par les joueurs de Claude Puel.

L’ASSE n’y arrive pas en ce début de saison. Le club stéphanois s’est lourdement incliné, à domicile, face à l’OGC Nice (0-3) ce samedi et occupe la dernière place au classement. Alors qu’ils affronteront l’OL dimanche prochain, les hommes de Claude Puel manquent cruellement de confiance et devront relever la tête. Abattus, les joueurs ont discuté avec les supporters après la rencontre pour évoquer la situation compliquée de l’ASSE, mais aussi le prochain match. Un derby qui sera, sûrement, le dernier de Roland Romeyer et de Bernard Caïazzo. Présents dans le Forez depuis 2004, les deux hommes ont mis en vente la formation et recherchent activement un nouvel actionnaire. Le club a mandaté le cabinet KPMG pour sélectionner les meilleurs dossiers et trouver le prochain homme fort des Verts . Et selon les dernières informations, quatre projets auraient retenu l’attention du cabinet.

La vente du club, un sujet qui dérange

Comme indiqué par Amazon Prime ce samedi, quatre projets auraient été sélectionnés. Il s’agirait de celui porté par Olivier Markarian, ancien PDG de Markal, du projet mené par le prince cambodgien Norodom Ravichak, d’un projet américain mené par Nathan David Leight, fondateur de Terrapin Partners, et d’un autre projet qui demeure assez mystérieux. Certains candidats ont déjà eu accès à la data room. Ce n’est pas le cas de Norodom Ravichak, qui est prêt à offrir 100M€ pour racheter le club, mais qui n’aurait pas encore apporté de garanties financières. Un sujet qui fait les gros titres de l’actualité, mais qui dérange en interne. En effet, comme l’a précisé Smaïl Bouabdellah, les joueurs n’ont pas voulu aborder ce sujet avec les consultants d’ Amazon Pime. Comme le précise le commentateur, le groupe serait « impuissant » et n’aurait pas d’informations directes sur le processus de vente. Le sujet serait tabou et délicat. L’ASSE aurait d’ailleurs chargé une entreprise de communication de parler de ce sujet à la presse. Mais la question qui se pose est de savoir si les rumeurs sur la vente du club sont responsables du mauvais début de saison des Verts .

« Les joueurs peuvent être impactés, mais c’est au staff de les aider à passer le cap »