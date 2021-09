Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce fracassante de Marquinhos sur son avenir !

Publié le 28 septembre 2021 à 9h45 par A.M.

Arrivé en 2013 au PSG alors qu'il n'avait que 19 ans, Marquinhos se verrait bien terminer sa carrière à Paris, avec le brassard de capitaine autour du bras.

Il est l'une des dernières recrues du premier passage de Leonardo au poste de directeur sportif du PSG. En 2013, Marquinhos rejoint en effet le club de la capitale qui n'hésite pas à lâcher 35M€ pour recruter le défenseur brésilien en provenance de l'AS Roma. Du haut de ses 19 ans, et après seulement une saison en Serie A, Marquinhos débarque avec le statut de grand espoir et surtout avec l'objectif de s'imposer petit-à-petit comme le successeur de Thiago Silva, recruté un an plus tôt par le PSG et qui s'est déjà imposé comme le patron de la défense parisienne. Promesse tenue puisqu'après avoir formé une charnière redoutable avec O Monstro , Marquinhos a récupéré le brassard de capitane du club de la capitaine, mais également le leadership de la défense parisienne. Une immense fierté pour le numéro 5 du PSG.

Marquinhos veut terminer sa carrière au PSG