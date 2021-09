Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer a déjà un favori pour remplacer Puel !

Publié le 28 septembre 2021 à 15h10 par A.M.

Alors que l'ASSE connaît un début de saison très compliqué, Roland Romeyer aurait déjà fait de David Guion sa priorité pour remplacer Claude Puel.

Avec aucune victoire en huit rencontres, l'AS Saint-Etienne pointe à la dernière place en Ligue 1, une situation qui jette un froid sur l'avenir de Claude Puel. Les supporters des Verts ont d'ailleurs réclamé sa démission lors de la déroute contre l'OGC Nice (0-3). Après la rencontre, Claude Puel évoquait d'ailleurs cette situation : « C'est comme ça, j'ai déjà vécu ce genre de situation. Mon devoir est de protéger les intérêts de mon équipe. Contrairement aux deux matches précédents, on est passé à côté, on est fragiles, il faut soigner les têtes . » Et en interne, ça commencerait à bouger.

Romeyer apprécie le profil de Guion