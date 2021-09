Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta aurait une nouvelle piste pour remplacer Koeman !

Publié le 28 septembre 2021 à 12h00 par A.M.

Alors que l'avenir de Ronald Koeman est toujours incertain sur le banc du Barça, Joan Laporta aurait activé une nouvelle piste pour le remplacer.

La large victoire du FC Barcelone contre Levante (3-0) donne un peu d'air à Ronald Koeman qui venait d'enchaîner deux nuls contre Grenade (1-1) et Cadix (0-0) sans oublier la lourde défaite face au Bayern Munich en Ligue des Champions (0-3). Le retour d'Ansu Fati est une autre bonne nouvelle pour le technicien néerlandais dont l'avenir est loin d'être assuré pour autant. Le déplacement sur la pelouse de Benfica mercredi en Ligue des Champions s'avère déjà crucial. Et en coulisses, Joan Laporta a plusieurs noms en tête pour le remplacer.

Marcelino, nouvelle piste du Barça ?