Mercato - Barcelone : La succession de Koeman relancée... par Rudi Garcia ?

Publié le 27 septembre 2021 à 22h00 par A.C.

Au FC Barcelone on semble travailler d’arrache-pied afin de trouver un remplaçant à Ronald Koeman, dont le contrat se termine en juin prochain.

Qui va accepter de prendre les commandes d’un FC Barcelone à la dérive ? Joan Laporta souhaite se débarrasser de Ronald Koeman le plus vite possible, même si les dépenses liées à son licenciement pourraient compliquer la vie du Barça. Plusieurs pistes auraient été activées par le président barcelonais... mais aucune ne semble véritablement se concrétiser ! La Gazzetta dello Sport nous a en effet récemment appris qu’aucun des entraineurs contactés par Laporta n'aurait l’intention d’entrainer le Barça dans l’état actuel des choses.

Garcia peut pousser Pirlo à Barcelone