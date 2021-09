Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta veut résoudre un gros problème avec Ansu Fati !

Publié le 28 septembre 2021 à 23h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone veut prolonger Ansu Fati, c'est notamment en grande partie pour résoudre le problème du salaire du prodige blaugrana.

En grande difficulté sur le plan économique en témoigne l’impossibilité de prolonger le contrat de Lionel Messi, le FC Barcelone doit adopter une nouvelle politique sportive. Les joueurs de renom à la valeur marchande élevée, c'est fini, le club catalan souhaite à présent miser sur les jeunes. C’est pourquoi le Barça souhaite à tout prix garder ses éléments les plus prometteurs comme Pedri ou Ansu Fati. Pour le second, c’est même indispensable.

Des émoluments pas en adéquation avec son statut