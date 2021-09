Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a trouvé la solution pour Ansu Fati !

La prolongation d’Ansu Fati, dont le contrat avec le FC Barcelone se termine en juin prochain, semble être la grande priorité de Joan Laporta.

C’est la belle histoire de la 7e journée de Liga. Après quasiment une année d’absence et quatre opérations au genou, Ansu Fati a fait son retour face à Levante et après seulement deux minutes sur le terrain, il a marqué le troisième but de la victoire du FC Barcelone (3-0). De bon augure pour un joueur considéré par Joan Laporta comme une valeur sûre du futur projet du club. Pourtant le contrat d’Ansu Fati se termine dans seulement quelques mois et il y a de nombreux clubs qui aimeraient bien le souffler au Barça...

Un salaire évolutif pour Ansu Fati