Mercato - Barcelone : Une deadline fixée pour ce dossier XXL ?

Publié le 28 septembre 2021 à 16h00 par A.C.

En fin de contrat avec la Juventus, Paulo Dybala serait l’un des grands objectifs de Joan Laporta au FC Barcelone.

Un gaucher argentin pour en remplacer un autre. Lionel Messi désormais au Paris Saint-Germain, les dirigeants du FC Barcelone s’efforcent de lui trouver un successeur. Le jeune Ansu Fati a hérité de son numéro 10, mais a-t-il déjà les épaules assez larges pour le supporter ? Ainsi, Joan Laporta lorgnerait un joueur un peu plus confirmé, avec Paulo Dybala. D’un profil très proche de celui de Messi, l’attaquant est en fin de contrat avec la Juventus et serait donc une recrue très intéressante.

La Juventus et Dybala veulent tout boucler en octobre