Mercato - PSG : Cette annonce sur l’intérêt de Guardiola pour Lionel Messi !

Publié le 29 septembre 2021 à 7h45 par La rédaction

Alors que Lionel Messi a finalement quitté le FC Barcelone pour le PSG, Manchester City a longtemps été annoncé comme une destination possible pour l’Argentin, notamment grâce à Pep Guardiola.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin, Lionel Messi a négocié plusieurs semaines avec le FC Barcelone. Par manque d’argent, Joan Laporta n’a finalement pas pu faire signer un nouveau contrat au sextuple Ballon d’Or. Un coup de tonnerre sur la planète football. Par la suite, c’est le PSG qui a réussi à le faire signer librement et gratuitement. Mais Manchester City n’était pas bien loin. Des retrouvailles entre Pep Guardiola et Messi ont souvent été annoncées, cela n’a finalement pas été le cas.

« Messi a changé d’avis et a voulu rester au Barça »