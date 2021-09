Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Déjà 2 pistes pour remplacer Puel ?

Publié le 29 septembre 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que l'ASSE connaît un début de saison très compliqué, Roland Romeyer aura déjà deux options pour remplacer Claude Puel.

Engluée à la dernière place de Ligue 1, l'ASSE connaît un début de saison très compliqué et n'a toujours pas décroché la moindre victoire en huit rencontres. Une situation qui interpelle et qui a poussé les supporters des Verts à réclamer la démission de Claude Puel durant la défaite contre l'OGC Nice (0-3). Mais le manager stéphanois s'accroche à son poste : « C'est comme ça, j'ai déjà vécu ce genre de situation. Mon devoir est de protéger les intérêts de mon équipe. Contrairement aux deux matches précédents, on est passé à côté, on est fragiles, il faut soigner les têtes . »

Guion ou... une solution en interne ?